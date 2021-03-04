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خطوات استخدام بيكربونات الصوديوم للحصول على بشرة لامعه

الخميس 04/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
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لبيكربونات الصوديوم العديد من الفوائد المذهلة، فهو ليس مجرد مادة تحتفظين بها في الثلاجة لامتصاص الروائح، بل قد تكون أداة للعناية بالبشرة، ومن هنا إليكم طريقتين لتجديد خلايا البشرة من بيكربونات الصوديوم.

طرق إستخدام بيكربونات الصوديوم على الوجه

طريقة (1)
صنع عجينة سميكة - حوالى ملعقة كبيرة من صودا الخبز مخلوطة مع 1/2 ملعقة كبيرة من الماء - 
استخدامها لتنظيف وجهكِ المغسول حديثًا برفق. 
ثم شطفه بالماء، ووضع مرطب على الفور لمنع تهيّج الجلد. 

تنبيه
يجب استخدام هذا العلاج مرة واحدة فقط في الأسبوع. 
ويجب تجنبه تمامًا إذا كانت بشرتكِ جافة أو حساسة.

طريقة (2)
اُخلطي بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال.
ضعي هذا المزيج على وجهكِ ورقبتكِ، وتأكدي مرة أخرى من أنّ كلاهما نظيف قبل القيام بذلك. 
اُتركي هذا المحلول جافًّا لمدة 15 دقيقة تقريبًا. 
ثم قومي بإزالته باستخدام كرة قطن مبللة ورذاذ من الماء البارد. 

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