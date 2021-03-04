تخلصي من قشرة الشعر قبل حفل الزفاف بهذه الطرق

نقدم لك أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من مشكلة قشرة الشعر للحصول على شعر خالي من المشاكل في ليلة العمل، ويوم حفل زفافك لتصبحين أجمل عروسة:





ولعلاج قشرة الشعر اتبعوا الوصفات التالية:





زيت جوز الهند و الليمون

تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطهما بالتساوي مع عصير الليمون ثم قومي بوضعه على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالشامبو.يمكنك استخدامه من 2_3 مرات أسبوعيا.





قشر البرتقال

امزجي قشر البرتقال بقليل من عصير الليمون حتى تصبح عجينة ثم ضعي الخليط على فروة رأسك لمدة 30 دقيقةـ كما يمكنك غسله بالشامبو المضاد للقشرة، ويستخدم ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.





الشاي الأخضر

قومي بوضع 2 كيس من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 20 دقيقة بمجرد أن يبرد ، يمكنك وضع الشاي الأخضر على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.تستخدم في الصباح عند الاستحمام.