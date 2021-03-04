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تغييرات جديدة في برنامج النادي الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو شركة لايف التي تدير قناة النادي الأهلي، لتطوير القناة خلال الفترة القصيرة المقبلة بإنشاء خريطة برامج جديدة في الفترة القادمة ضمن إطار خطة التطوير الشاملة.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الشركة، أن التغييرات المقبلة تشمل استبعاد بعض مقدمى البرامج، ونقل البعض إلى برامج أخرى، في الفترة المقبلة، حيث أوضح أن إسلام الشاطر، سيعود  بشكل ثابت إلى قناة النادي الأهلي.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد نية لإجراء أي تغييرات في برنامجى ملك وكتابة، والبيت الكبير، اللذان يحظيان بأعلى نسبة مشاهدة في القناة من متابعي وجمهور الأهلي.

الجدير بالذكر أن القناة الرسمية للنادي الأهلي، قد ظهرت بشكل تطوري جديد بـ6 برامج هي: البيت الكبير، والسادسة، وملك وكتابة، والتريند، والأبطال، و10 الصبح في الأهلى وهو البرنامج الصباحى الوحيد.

وضمت القناة كلا من: هانى رمزى، وسهام صالح، وعدلى القيعى، وإبراهيم المنيسى، وأحمد سمير، وسارة محسن، ومحمد سعيد، وأميرهشام، وكريم كوجاك، ونهاوند سرى، وهيثم السعيد، وأيمن شوقي.

الجدير بالذكر أن القناة الرسمية للنادي الأهلي، قد ظهرت في شهر يونيو 2008 وقت رئاسة حسن حمدي للنادى الأهلي لتكون أول قناة فضائية للأندية في مصر.

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