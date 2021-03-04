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جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يكشف ممارسات خاطئة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء

الخميس 04/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايةالمستهلك، اليوم الخميس 3-4-2021،  عن العديد من الممارسات السلبية التى يقوم بها المواطنين تؤدي إلى ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

 

وأوضح الجهاز أن العديد من تلك الممارسات تتمثل في الاتي :

أولا : ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك:

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها :

الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.

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