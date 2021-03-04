ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة خلال الساعات الماضية بعد الإنتصار الذي حققه على إشبيلية يوم أمس الأربعاء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء وعبر على إثرها للدور النهائي من كأس ملك إسبانيا





وأثار بيكيه مدافع الفريق القلق عقب المباراة وهو الذي سجل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة الرابعة والتسعين وقاد فريقه للأشواط الإضافية لكنه إشتكى من الآلام وانهى اللقاء وهو يعرج.





وأشارت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب تعرض لإنتكاسة في الركبة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر وسيخضع لفحص طبي جديد اليوم الخميس مع تأكد غيابه عن لقاء أوساسونا السبت ليكون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.