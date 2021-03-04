مروه ناجي وتامر عاشور يتفوقوا على محمد رمضان عبر"يوتيوب"

تصدرت الفنانة مروه ناجي والبلوجر علي غزلان، المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" بأحدث أغنتيهما "انا دولة" وذلك عقب طرحها بساعات، ويأتي في المركز الثالث النجم تامر عاشور ببرومو أغنيته الجديدة" بقول عادي" بعد طرحها بيومًا واحدًا.



عالرغم من تصدره المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يويتوب"، وذلك بعد طرح برومو أغنيته الجديدة"بقول عادي" بدقائق.



ولم يدخل محمد رمضان، حتى الآن تريند"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"أنا البطل" والتي طرحها في نفس توقيت أغنية مروه ناجي وعلى غزلان، فطبقًا ل"يوتيوب" مروة ناجي وتامر عاشور تفوقوا على محمد رمضان.

جدير بالذكر أن أغنية "بقول عادي" لتامر عاشور، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد.

وأغنية"أنا دولة" تناقش قضية التحرش بعد انتشارها في المجتمع بدرجة كبيرة وصمت الكثير من الأشخاص عنها.

