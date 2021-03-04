Advertisements

مروه ناجي وتامر عاشور يتفوقوا على محمد رمضان عبر"يوتيوب"

الخميس 04/مارس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
مروه ناجي وتامر عاشور يتفوقوا على محمد رمضان عبريوتيوب
تصدرت الفنانة مروه ناجي والبلوجر علي غزلان، المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" بأحدث أغنتيهما "انا دولة" وذلك عقب طرحها بساعات، ويأتي في المركز الثالث النجم تامر عاشور ببرومو أغنيته الجديدة" بقول عادي" بعد طرحها بيومًا واحدًا.

عالرغم من تصدره المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يويتوب"، وذلك بعد طرح برومو أغنيته الجديدة"بقول عادي" بدقائق.

ولم يدخل محمد رمضان، حتى الآن تريند"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"أنا البطل" والتي طرحها في نفس توقيت أغنية مروه ناجي وعلى غزلان، فطبقًا ل"يوتيوب" مروة ناجي وتامر عاشور تفوقوا على محمد رمضان.
جدير بالذكر أن أغنية "بقول عادي" لتامر عاشور، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد.
وأغنية"أنا دولة" تناقش قضية التحرش بعد انتشارها في المجتمع بدرجة كبيرة وصمت الكثير من الأشخاص عنها.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 20 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات