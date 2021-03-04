جنش يهدد تواجد أبوجبل في منتخب مصر

بات الدولي محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهدد بالإستبعاد من صفوف منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري وذلك بسبب بقاءه على دكة بدلاء فريقه.





وأكد مصدر في الجهاز الفني للمنتخب المصري أنه في حالة بقاء جنش أساسيًا وإستمرار تواجد أبوجبل على مقاعد البدلاء لن يتم إستدعاءه إلى المعسكر القادم.





يُذكر أن منتخب مصر يبدأ معسره يوم عشرين من شهر مارس إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.