بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات هند عبد الحليم ووالدها مع منى الشاذلى

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم، تريند جوجل اليوم، وهذا بعد حلولها ضيفه هي ووالدها أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، أمس الأربعاء، عبر قناة cbc.





أبرز تصريحات هند عبد الحليم

وعن أبرز التصريحات التي أدلت بها الفنانة هند عبد الحليم قالت "والدي ووالدتي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل بعد زواجي، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين".





علاقة الفنانة هند عبد الحليم بالكورة

قالت الفنانة هند عبد الحليم "خلاص علاقتي بالكرة انتهت من ساعة ما بقت دموية وأنا مبقتش أتابع مباريات ولكني زملكاوية وبزعل طبعا لما بيبقى فيه خسارة لو ما كنتش زملكاوية بابا كان ممكن يتضايق بس مش هيعملي حاجة، طبعا اللي كانت حتطردني من البيت مامي".





هند عبد الحليم تروي سبب عدم مصارحة والدها بأن هناك شخص يحبها

وأكدت هند عبد الحليم أنها قبل الزواج أبلغت والدتها بوجود شخص معجب بها ويحبها ويرغب في الزواج منها، قائلة "لم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي".





وأضافت هند عبد الحليم "فرحي كان في مكان مفتوح، وكان العدد محدود؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح".





وفي نفس السياق، تحدث أحمد عبد الحليم والد هند عبد الحليم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن زواج أبينته قائلا "أمنية أي أب هو زواج ابنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها".





واستكمل قائلا "إن موهبة هند عبد الحليم لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير، وكانت الموهبة ظاهرة لوالدتها أكثر.. فكانت تقلد "اللمبي" لمحمد سعد وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة لكى تكبر وتصبح فنانة".





وتجدر الإشارة إلى أن هند عبد الحليم التحقت بكلية الإعلام وظلت تدرس فيها لمدة عامين وبعدها قررت وقف الدراسة في المجال ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية بعد تواصل والدها مع الدكتور أشرف زكي -نقيب الممثلين-.