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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

الخميس 04/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة هامة مساء يوم السبت المقبل أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي المقرر في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر جماهير النادي الأهلي أن يتم نقل مباراة الأهلي على إحدى القنوات المفتوحة من أجل متابعة المباراة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر البث الأرضي نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

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الكلمات المفتاحية

فيتا دوري أبطال أفريقيا الاهلي

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