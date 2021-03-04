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الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:29 م
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
الفجر الاقتصادي
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألف و873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و369 ألف و89 رأس أبقار، 723 ألف و654 رأس جاموس، 201 ألف و734 رأس أغنام، 28 ألف و396 رأس ماعز" حتى 2 مارس2021.

وتحصين 2 مليون و230 ألف و249 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و295 ألف و622 رأس أبقار، 716 ألف و834 رأس جاموس، 188 ألف و115 رأس أغنام، 28 ألف و356 رأس ماعز، 1322 راس جمال" حتى 2 مارس2021 ايضاً.
نظراً لإقبال المواطنين وتجاوبهم مع حملات التحصين قرر وزير الزراعة مد الحملة لمدة 15 يوم إضافية لدورها في حماية الثروة الحيوانية من الامراض والاوبئة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة والحمي القلاعية وادي متصدع تحصين الماشية ضد الأمراض الحمي القلاعية

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