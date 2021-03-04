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الكرملين: مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:27 م
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية، لأن موسكو قد دمرتها أصلا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد إعداد تدابير جديدة لـ"معاقبة" روسيا.

 

وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة أكدت أن العقوبات ستكون ردا على "حملة التجسس الروسية الإلكترونية" المزعومة التي استخدمت شركة SolarWinds كقاعدة لاختراق أنظمة العديد من المؤسسات الحكومية الأمريكية، كما تأتي العقوبات كرد على "محاولة تسميم" مزعومة للناشط الروسي ألكسي نافالني.

 

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علق سابقا على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

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الكلمات المفتاحية

روسيا الكرملين أمريكا

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