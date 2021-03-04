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مانشستر يونايتد يصدم البرتغال بشأن برونو فرنانديز

الخميس 04/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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قال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشار، إن فريقه ربما لن يسمح لبرونو فرنانديز بالانضمام إلى منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي إذ طُلب منه الدخول في الحجر الصحي عند عودته إلى إنجلترا.



وبسبب القيود التي تفرضها المملكة المتحدة على الوافدين من البرتغال لمكافحة فيروس كورونا ربما يضطر فرنانديز للخضوع للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته إلى مانشستر.



وقال الاتحاد الدولي "فيفا"، إنه من حق الأندية رفض انضمام لاعبيها لمنتخباتهم إذا طُلب منهم الدخول في حجر صحي لأكثر من 5 أيام عند عودتهم.



وأضاف سولشار: "لم نتخذ القرار النهائي بعد، لكن لا يوجد أي منطق لو خسرت لاعبك لعشرة أيام، نحن من ندفع رواتب اللاعبين.. فيفا منحنا الحق في عدم ترك اللاعبين".



وتلعب البرتغال ضد أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم في 24 و27 و30 مارس (آذار) على الترتيب.



وإذا خضع فرنانديز للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته من البرتغال سيغيب عن مواجهات برايتون آند هوف ألبيون وتوتنهام هوتسبير في 3 و10 أبريل (نيسان).

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