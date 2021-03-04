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مراسم استقبال السيسي لرئيس جمهورية غينيا بيساو

الخميس 04/مارس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نقلت فضائية "إكسترا نيوز" مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس السيسي، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وأجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



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