مراسم استقبال السيسي لرئيس جمهورية غينيا بيساو

نقلت فضائية "إكسترا نيوز" مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بقصر الاتحادية.



واستقبل الرئيس السيسي، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وأجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.







