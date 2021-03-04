وكيل تعليم قنا: نجاح 98٪ من طلاب الصف الثاني الثانوي في الدخول لمنصة الامتحان



قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه تم عمل غرفة العمليات المركزية لتعليم قنا، لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي اليكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس.



وتابع خالد، في تصريحاته، أنه أسفرت التقارير والمتابعة الدورية عن نجاح ٩٨% من طلاب الصف الثاني الثانوي في الإدارات التعليمية المختلفة في الدخول لمنصة الامتحان.



وأوضح مدير تعليم قنا، مدى التزام مديري المدارس بالاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وتذليل أي عقبات تواجه طلاب الصف الثاني الثانوي وكذلك طلاب الصف الثاني الاعدادي، وتم التواصل مع غرفة العمليات بديوان عام الوزارة لعرض الموقف اولا بأول، في حضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية ومديري إدارات التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والتعليم الاعدادي.