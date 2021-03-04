موسيماني يحدد بديل كهربا

إستقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على بديل محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة إيقافه التي تمتد لمدة شهر.





وقرر المدير الفني للنادي الاهلي إستمرار الدفع بالنيجيري جونيور اجاي في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء خلال الفترة القليلة القادمة ويسعى للإستفادة من حالة التألق التي يعيشها خلال الوقت الحالي.





ويسعى موسيماني لمنح الصلاحيات الهجومية الكاملة وذلك قبل الإستعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.