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الصحة السعودية: تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 02:46 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 336 حالة تعافي، و4 حالات وفاة، وفقًا وسائل إعلام سعودية.

 

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

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