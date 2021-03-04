حقيقة طلب باتشيكو الرحيل عن الزمالك

أكد مصدر في مجلس إدارة الزمالك حقيقة الأخبار التي ترددت في الفترة الماضية بشأن تفكير البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق في الرحيل في ظل تذبذب النتائج.





وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد بشأن التفكير في إقالة باتشيكو و أن كل ما أثير عن ذلك ليس له أي أساس من الصحة ومن يردد هذه الشائعات يرغب في التأثير على استقرار الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.





ويسير الزمالك بشكل جيد محليا وأفريقيا ولا يوجد ما يستدعي إلى التدخل في هذا التوقيت والتسبب في أزمة داخل صفوف الفريق.





ويدعم مسئولو القلعة البيضاء باتشيكو ويثقون في إمكانياته الفنية بشكل كبير ويمتلكون الثقة في قدرته على قيادة الفريق بشكل قوي لحصد الألقاب.





يذكر أن الزمالك لديه مباراة صعبة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ثالث جولات الفارس الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين يتساوى بهما مع مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.



