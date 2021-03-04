صلاح يزين التشكيل المتوقع لليفربول ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي





إستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول على التشكيلة التي سيخوض بها الريدز مواجهة فريق نادي تشيلسي اليوم الخميس لحساب مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.





ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المواجهة على النحو التالي :-





حراسة المرمى : أدريان كاستيو.

خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد ، ناثانيال فيليبس ، أوزان محمد كاباك ، اندرو روبرتسون.

خط الوسط : تياجو الكانتارا ، جورجينهو فاينالدوم ، كورتيس جونز.

خط الهجوم : روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني ، محمد صلاح.





وقبل المباراة يحتل ليفربول المركز السادس برصيد ثلاثة وأربعين نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد أربعة وأربعين نقطة.