وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي





أفتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، المرحلة الأولي لدار الأيدي الأمينة ببني سويف والتي تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوي في صعيد مصر، وتقدم خدماتها لاكثر من محافظة.



وقدم محمد الامين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين شرحا تفصيليا لما تحتويه الدار من خدمات، حيث أصطحب وزيرة التضامن الإجتماعي والمحافظ في جولة تفقدية بالدار للتعرف علي خدمات الدار التي تستوعب 30 فتاه وتضم حاليا 11 فتاة اعمارهن تتراوح من 6 سنوات الي 18 عاما.



وشهدت وزيرة التضامن الإجتماعي عرضًا ترفيهيا قدمته فتيات الدار اللاتي عبرن عن سعادتهن بالزيارة والخدمات التي تقدمها الدار، والتي تضم مسجدا ومكتبة وغرفة كمبيوتر ومشغل لتعليم الفتيات الخياطة.



ويرافق وزيرة التضامن الإجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.