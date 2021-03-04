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الإمام الأكبر يهنئ الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن

الخميس 04/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، السيد أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية بالقاهرة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخالص تهنئته للأردن قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على الدور المحوري للملكة الأردنية في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

من جانبه، نقل السفير الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني لفضيلة الإمام الأكبر ولعلماء الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر هو منارة العالم الإسلامي، ومفخرة لكل عربي، وأن المسلمين حول العالم يحملون مشاعر الحب والانتماء لهذه المؤسسة العريقة حتى من لم ينل منهم شرف الدراسة فيها أو زيارتها من قبل، داعيا المولى أن يحفظ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وأن يديم على العالم العربي والإسلامي فضل علماء الأزهر واعتدال منهجه الوسطي.

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