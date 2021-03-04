آية عبد الرؤوف تطرح أغنيتها الجديدة "بيت يجمعنا" على اليوتيوب







طرحت المطربة الشابة آية عبد الرؤوف أغنيتها الجديدة بعنوان "بيت يجمعنا"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".







يذكر أن أغنية "بيت يجمعنا" من كلمات محمد جابر، وألحان آية عبد الرؤوف وتعد هذه أول تجربة لها فى التلحين، وتوزيع أنور عمرو.



وكانت آية قد طرحت مؤخراً أغنية " مجنونة أوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز.





https://youtu.be/-T8XIG_OX54