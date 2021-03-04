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اعتقالات بالجملة بصفوف الجيش والشرطة.. أردوغان يواصل القمع في تركيا

الخميس 04/مارس/2021 - 02:55 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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اعتقلت السلطات التركية، 24 مواطنًا تركيًا في محافظة أنقرة، من بينهم عسكريين لا يزالون في الخدمة بقيادة القوات البرية، وذلك بتهمة الانتماء لحركة الخدمة بزعامة فتح الله جولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

 

وأرفقت السلطات التركية، في ملف الاتهام اتصالات المعتقلين بأعضاء الجماعة عبر الهاتف العمومي، وفقا لما نشره تركيا الآن، ومن بين المعتقلين عقيد في الخدمة ونقباء وضابط مفصول من الجيش وعقيد متقاعد.

 

وقد ألقت الشرطة القبض على 28 مواطنا في عمليات متزامنة نفذتها في سبعة مناطق بمحافظة إسطنبول.

 

وكانت سلطات أردوغان، أصدرت أوامرها باعتقال 40 مواطن اتهموا بتقديم مساعدات مالية للجماعة، كما صادرت قوات الأمن العديد من الوثائق الرقمية خلال المداهمات.

 

وأصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 44 مواطن على صلة بالجماعة داخل قيادة الشرطة، وتم اعتقال 25 منهم حتى الآن.

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الكلمات المفتاحية

تركيا القمع اعتقالات اردوغان

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