عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة





رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طلب محمود عبد المنعم كهربا بالإعتذار إلى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني والتراجع عن القعوبة المالية والإيقاف الأخير ضده.





وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتمسك الجهاز الفني بإيقاف اللاعب لمدة شهر فضلاً عن تغريمه مبلغ 200 ألف جنية بسبب إعتراضه على عدم المشاركة أساسيًا في لقاء طلائع الجيش بالدوري.





ويوجد إتجاه قوي من جانب الجهاز الفني على قطع علاقته باللاعب على الرغم من حرص الجنوب افريقي موسيماني على التقرب من جميع اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه.