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رسميا .. مجدى طلبة مديرا فنيا لدكرنس

الخميس 04/مارس/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم عن إختيار مى طلبة لقيادة الفريق الأول خلفا لسعد فاروق المدير الفنى السابق للفريق والذى رحل قبل يومين.

ومثل طلبة سابقا أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى ثم خاض تجربة إحترافية بنادى باوك اليونانى ثم أنورثوسيس اليونانى ثم ليفسكى صوفيا الرومانى وشارك مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٠ بإيطاليا.

ويتابع حاليا مجدى طلبة بستاد المكس بالإسكندرية لمتابعة لقاء دكرنس وحرس الحدود ضمن مباريات الجولة ١٤ وختام الدور الأول للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حيث تبدأ مهامه رسميا مع بداية الدور الثانى.

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