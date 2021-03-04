Advertisements

هبوط جماعي بمؤشرات البورصة وخسائر سوقية بـ 977 مليون جنيه بختام التعاملات

الخميس 04/مارس/2021 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي للمؤشرات، مع تماسك نسبى للأسهم والتجارى يهبط بالمؤشر الرئيسي مع ارتداد معظم القياديات ، و تحقيق ارتفاعات جديدة على بعض الاسهم القوية


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استكمال الارتداد مع تداولات الأسبوع القادم بشرط التخلي تماماً عن البيع بالهامش.

وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

قال أدهم جمال الدين خبير أسواق المال أن جلسة البورصة المصرية اليوم هو إستكمال لما حدث بجلسة الأمس والتي شهدت ضغوط بيعية  كبيرة علي بعض الأسهم نتيجة تخفيض نسب الشراء بالهامش في بعض الأسهم وأثر ذلك علي الورق بشكل خاص وبدأ التأثير يتنوع في السوق علي باقي الأسهم وسيطرت حالة البيع من جهة المستثمرين مع حالة هبوط المؤشر السبعيني وبعض الأسهم القيادية في السوق .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن ارتفاع نسب الشراء بالهامش  قد أثرت علي المستثمرين و السوق بشكل كبير ، حيث أن هذا النوع من الشراء يعتبر سلاح ذو حدين خاصة أن السوق يعاني من إنخفاض نسب السيولة خلال الفترة الماضية مقارنة بالأسوق الأخري ، ولذلك نجد أن الشراء الهامشي مسيطر بنسبة كبيرة علي السوق المصري.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ إجمالي قيم التداول بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه  بالتداول على  537.6 مليون ورقة مالية  من خلال تنفيذ 40.1 ألف عملية، استحواذ سوق داخل المقصورة  على قيم تداول منهم 2.6 مليار جنيه بالتداول على   539 مليون ورقة مالية، بينما  استحوذ سوق خارج المقصورة على 7.8 مليون جنيه .


فئات المستثمرين بالبورصة المصرية 

واستحوذ المستثمرون  المصريين على نسبة 72.9 % من إجمالي حجم التداولات متجهين نحو  الشراء بصافي 36.8 مليون  جنيه، بينما أتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 34.8 مليون جنيه  و1.9 مليون جنيه على التوالي.



أخبار تهمك

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ 34 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في ليفربول قبل موقعة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات