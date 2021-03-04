هبوط جماعي بمؤشرات البورصة وخسائر سوقية بـ 977 مليون جنيه بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي للمؤشرات، مع تماسك نسبى للأسهم والتجارى يهبط بالمؤشر الرئيسي مع ارتداد معظم القياديات ، و تحقيق ارتفاعات جديدة على بعض الاسهم القوية









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استكمال الارتداد مع تداولات الأسبوع القادم بشرط التخلي تماماً عن البيع بالهامش.





وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.





قال أدهم جمال الدين خبير أسواق المال أن جلسة البورصة المصرية اليوم هو إستكمال لما حدث بجلسة الأمس والتي شهدت ضغوط بيعية كبيرة علي بعض الأسهم نتيجة تخفيض نسب الشراء بالهامش في بعض الأسهم وأثر ذلك علي الورق بشكل خاص وبدأ التأثير يتنوع في السوق علي باقي الأسهم وسيطرت حالة البيع من جهة المستثمرين مع حالة هبوط المؤشر السبعيني وبعض الأسهم القيادية في السوق .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن ارتفاع نسب الشراء بالهامش قد أثرت علي المستثمرين و السوق بشكل كبير ، حيث أن هذا النوع من الشراء يعتبر سلاح ذو حدين خاصة أن السوق يعاني من إنخفاض نسب السيولة خلال الفترة الماضية مقارنة بالأسوق الأخري ، ولذلك نجد أن الشراء الهامشي مسيطر بنسبة كبيرة علي السوق المصري.





تداولات البورصة المصرية

وبلغ إجمالي قيم التداول بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه بالتداول على 537.6 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 40.1 ألف عملية، استحواذ سوق داخل المقصورة على قيم تداول منهم 2.6 مليار جنيه بالتداول على 539 مليون ورقة مالية، بينما استحوذ سوق خارج المقصورة على 7.8 مليون جنيه .



فئات المستثمرين بالبورصة المصرية

واستحوذ المستثمرون المصريين على نسبة 72.9 % من إجمالي حجم التداولات متجهين نحو الشراء بصافي 36.8 مليون جنيه، بينما أتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 34.8 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على التوالي.







