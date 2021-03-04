تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في أخر جلسة في الأسبوع

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسرًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4649.19 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة







