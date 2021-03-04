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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في أخر جلسة في الأسبوع
الخميس 04/مارس/2021 - 03:02 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسرًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4649.19 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة
وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
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