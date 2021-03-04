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خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

الخميس 04/مارس/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا من التدريبات مع المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد قرر تغريم اللاعب 200 ألف جنيه وإيقافه لمدة شهر لعدم الالتزام.

وقال مصدر بالفريق في تصريحات خاصة، أن اللاعب سيخوض المران بصورة طبيعية لكن بشكل منفرد دون أن يدخل في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف، أنه أصبح من الصعب أن يحصل كهربا على فرصة مع موسيماني هذا الموسم، ورحيله عن الفريق في الصيف أصبح وارد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما السبت المقبل على استاد القاهرة.

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