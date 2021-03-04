حصول إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة

حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقًا للمواصفة الدولية ( ISO 90012015 )، وذلك استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة.





ويأتي هذا في إطار إتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني.



