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منى الشاذلي تستضيف الأصوات الحقيقة لمي عمر ونيرمين الفقي بمسلسل"لؤلؤ"

الخميس 04/مارس/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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منى الشاذلي تستضيف الأصوات الحقيقة لمي عمر ونيرمين الفقي بمسلسللؤلؤ
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها غدًا الجمعة الأصوات الحقيقة لمي عمر،ونيرمين الفقي بمسلسل "لؤلؤ" وهما نور عبد السلام، وآيه خفاجي.

وبمجرد عرض المسلسل بدأ الجمهور يتساءل عن مصدر الصوت الحقيقي ل"لؤلؤ" و"كاميليا" في ظل صمت فريق عمل المسلسل وعدم الكشف عن تفاصيل الأصوات الحقيقية.

جدير بالذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام..



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