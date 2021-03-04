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مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.79% في ختام التعاملات

الخميس 04/مارس/2021 - 03:04 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أـنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع بعد صعودها 5 جلسات متتالية، وهبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.79% خاسرًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.8 مليون سهم محققة ما قيمته 236.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3268 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.37%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.29%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.
 
وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.56%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18 مليون ورقة بقيمة 65.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.34%.

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