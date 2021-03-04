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الإعلان عن حكم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

الخميس 04/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية أن لقاء الديربي سيديره اليخاندرو هيرنانديز سيتولي قيادة المباراة تحكيميًا فيما سيتولى خوسيه لويس جونزاليس مسؤولية تقنية الفيديو المساعد.

وقبل المباراة يتصدر أتلتيكو مدريد الدوري برصيد ثمانية وخمسين نقطة فيما يحتل الريال المركز الثالث برصيد ثلاثة وخمسين نقطة بفارق النقاط عن برشلونة الوصيف.

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الريال الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد

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