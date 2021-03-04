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تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام جلسة الخميس

الخميس 04/مارس/2021 - 03:06 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤش السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسرًا 0.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1473.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.22% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 7.19% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 6.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.30%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.64%.
 
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.78% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.30%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.
 

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