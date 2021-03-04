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اليوم.. إنجي علي تقدم حلقه خاصه عن الفنان الراحل يوسف شعبان والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تقدم اليوم الاعلامية المتميزة إنجي علي على محطة وراديو نجوم FM 100.6 حلقة خاصة عن الفنان القدير الراحل يوسف شعبان والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي الذين رحلوا عن عالمنا منذ أيام قليلة . 

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها الفنان الراحل يوسف شعبان فيلم "معبودة الجماهير"، "ميرامار"، "الثلاثة يحبونها"، و"أم العروسة". كما شاركت الفنانه الراحله احلام الجريتلى في مسلسل حكايات المدندش ومسلسل من أطلق الرصاص على هند علام. 

و شاركت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل لحظات حرجة ومسلسل السندريلا، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت فى سيت كوم "راجل وست ستات "

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