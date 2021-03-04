الصحة العالمية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا مجددا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، بعد 6 أسابيع من التراجع، وفقًا للإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات صحفية لمدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه، قال فيها: "الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد19 في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل. يضع هذا الأمر حداً لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ 6 أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة".