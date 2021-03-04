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الصحة العالمية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا مجددا
الخميس 04/مارس/2021 - 03:11 م
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، بعد 6 أسابيع من التراجع، وفقًا للإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.
وفي تصريحات صحفية لمدير الإقليمي للمنظمة
في أوروبا هانس كلوغه، قال فيها: "الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد19
في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل. يضع هذا الأمر حداً لتراجع واعد لعدد
الإصابات الجديدة استمرّ 6 أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عدداً متزايداً
من الإصابات الجديدة".
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