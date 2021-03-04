Advertisements

عاجل.. حسم موقف مشاركة "أفشة" أمام فيتا كلوب

الخميس 04/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان أفشة قد شارك في الجزء الأول من مران المارد الأحمر أمس، وغادر بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وقال مصدر بالفريق، أن إصابة أفشة عبارة عن كدمة خفيفة بجوار الرباط الداخلي للركبة، ولن تمنعه من المشاركة أمام فيتا كلوب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على استاد القاهرة.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية

منذ ساعة و نصف

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في ليفربول قبل موقعة تشيلسي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات