عاجل.. حسم موقف مشاركة "أفشة" أمام فيتا كلوب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف محمد مجدي أفشة من المشاركة أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.





وكان أفشة قد شارك في الجزء الأول من مران المارد الأحمر أمس، وغادر بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.





وقال مصدر بالفريق، أن إصابة أفشة عبارة عن كدمة خفيفة بجوار الرباط الداخلي للركبة، ولن تمنعه من المشاركة أمام فيتا كلوب.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على استاد القاهرة.



