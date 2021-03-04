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إلكترونيا.. طلاب ثانية ثانوي يؤدون مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع"

الخميس 04/مارس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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نجح 583 ألفا و477 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألفا و248 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما نجح 208 ألفا و765 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 آلاف و452 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 26537 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95%.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 6 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين.

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