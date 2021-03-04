رئيس غينيا بيساو لـ "السيسي": مصر عادت بقوة لأفريقيا ..وتذكرني بـ "عبد الناصر" فيديو)

أعرب عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته وفخره لتواجده ببلده الثاني مصر، واصفًا زيارته بيوم التلاقي، مضيفًا مخاطبًا الرئيس السيسي،: "أنت إفريقي؛ لأننا نتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتاريخه الإفريقي، والأن أنت تسير على هذا الدرب".



وأضاف "إمبالو"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه في وقت ما كانت مصر متغيبة عن أصدقاءها في إفريقيا، ولكن اليوم عادت مصر بقوة لإفريقيا، وكافة الدول الإفريقية تشعر بالرئاسة والدبلوماسية المصرية.



وتابع رئيس جمهورية غينيا بيساو، أن غينيا بيساو دولة شقيقة لمصر منذ استقلالها، معربًا عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتبادل التجاري وإعادة فتح السفارة المصرية في غينيا بيساو، وسفارة غينيا بيساو في مصر، مضيفًا: "نود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقائها، وستقوم غينيا بيساو بنفس الأمر، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.