بايرن ميونخ يحسم موقفه من هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني بطل السادسية التاريخية حسم موقفه من التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني والذي يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونخ لا يخطط للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني البالغ من العمر 20 عاماً على الرغم من تألقه اللافت.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ لا يفكر في التعاقد مع هالاند لسبيين، أولهما : تواجد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والثاني عدم قدرة النادي البافاري على تحمل تكاليف الصفقة.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند على رأسها قطبي مانشستر وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين علماً بأن النجم النرويجي يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ قدره 75 مليون يورو وسيتم تفعيله في 2022.



