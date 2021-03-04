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تعرف على التحالفات التي تقدمت لتشغيل خدمات المتحف الكبير والتحالف الفائز

الخميس 04/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تقدم عدد من التحالفات دولية للفوز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت منذ ما يقرب من العامين ونصف العام، عن القائمة المختصرة بأسماء الشركات والتحالفات الدولية المؤهلة تمهيدًا للبدء في عملية الطرح لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة.

وتلك القائمة المختصرة تضمنت أربعة تحالفات مصرية-دولية وشركة فردية واحدة هم بالترتيب وفقا لأسبقية التقدم بالملف:
تحالف مصري-إيطالي ممثلا في شركة الخرافي ناشيونال وشركائها (Fabbroو Munus).
تحالف مصري-أمريكي ممثلا في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها (Jones Lang Lasalle).
تحالف مصري-فرنسي ممثلا في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها (Gl event وLouvre وGFM وEngie وRMN ).
تحالف مصري-إنجليزي ممثلا في شركة جي فور إس وشركائها (The Egyptian Investment and Project and Development وSamcrete).
وشركة فردية هي شركة إم إيه بي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الوزارة اليوم على الاستقرار على التحالف النهائي الفائز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، تحالف "حسن علام" الذي يضم معه شركات مصرية وإنجليزية وفرنسية وإماراتية، ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء وأعمال التفاوض الطويلة.

يعتبر المتحف المصري الكبیر واحدًا من أكبر متاحف العالم، فھو أكبر مشروع حضاري وثقافي عالمي یتم تنفیذه في الوقت الرهن. تم تصمیمه لیكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة ٥۰۰۰ عام مع الحضارة الحدیثة.

تم بناء المتحف المصري الكبیر في موقع متمیز على الھضبة الواقعة بین الأھرامات والقاھرة الحدیثة، مما یتیح الفرصة لزائریه لمشاھدة أھرامات الجیزة الثلاثة من خلال الواجهة الزجاجية المبهرة ببهو مدخل المتحف المصري الكبیر،حیث یبلغ إجمالي مساحة المتحف حوالى ٥٠٠٫۰۰۰ متر مربع ویغطي المبنى نحو ۱٦۸٫۰۰۰ مترمربع، ویضم نحو ۱۰۰ ألف قطعة أثریة یتم عرضھا للعالم لأول مرة.

المتحف المصري الكبیر ليس متحف فحسب، بل صمم ليكون مجمعًا ثقافيًا سياحيًا ترفيهيًا ومركزًا للبحث العلمى ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة انحاء العالم. يضم مخازن ومركز لصيانة وترميم الآثار بالإضافة إلى مساحات واسعة تشمل عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة والمتمثلة في مركز للمؤتمرات، سینما حديثة، عدد من المحال التجارية، مطاعم والكافتريات والساحات المكشوفة التى تصلح لإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية على خلفية بانوراما الأهرامات.

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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر تشغيل خدمات المتحف الكبير المتحف المصري الكبير

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