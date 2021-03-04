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محمد عمارة: كهربا الخاسر الوحيد بعد صدام موسيماني

الخميس 04/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد محمد عمارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمود عبد المنعم كهربا يعتبر الخاسر الأكبر من الصدام الذي وقع به مع مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسمياني.

وقال عمارة في تصريحات تلفزيونية أن رصيد كهربا أصبح ينخفض كثيرًا في القلعة الحمراء والجميع يرفض بشدة تجاوزه مع مديره الفني:"

وأضاف:" كان من المفترض أن يملك كهربا الخبرة في ظل لعبة للكثير من الأندية ولا يفتعل الأزمات ولكنه لم يفعل ذلك".

وأنهى:" الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ويجب أن يكون جميع اللاعبين على نفس القدر من المسؤولية لإنجاز المهمة والوصول للدور القادم".

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