وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة فى بنى سويف







وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ورجل الاعمال محمد الامين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف.



و يقام المجمع علي مساحة ٣٥٠٠ متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والاطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.



ويرافق وزيرة التضامن الإجتماعي خلال الزيارة الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.