رئيس الرقابة الصحية يكشف لـ"الفجر" نظم تطوير الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظم تطوير الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات قائلا، إن التغطية الصحية حق انساني والنظم الصحية المتطورة عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أية الجائحة، مشيرا أنها مشكلة إدراكها الجميع من خلال تجربة كورونا خلال الفترة الماضية.





وأضاف إسماعيل في تصريح خاص إلى "الفجر"، يجب أن نعي أن مرحلة دخول المستشفى والوصول لغرفة الطوارئ او غرفة العناية المركزة مرحلة متأخرة وان هناك مراحل وخطوات سابقة لذلك تتعلق بالوقاية ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة.



