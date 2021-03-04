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رئيس الرقابة الصحية يكشف لـ"الفجر" نظم تطوير الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات
الخميس 04/مارس/2021 - 03:32 م
منى صموئيل
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كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظم تطوير الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات قائلا، إن التغطية الصحية حق انساني والنظم الصحية المتطورة عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أية الجائحة، مشيرا أنها مشكلة إدراكها الجميع من خلال تجربة كورونا خلال الفترة الماضية.
وأضاف إسماعيل في تصريح خاص إلى "الفجر"، يجب أن نعي أن مرحلة دخول المستشفى والوصول لغرفة الطوارئ او غرفة العناية المركزة مرحلة متأخرة وان هناك مراحل وخطوات سابقة لذلك تتعلق بالوقاية ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة.
وأكد أن هذا ما تعمل عليه الهيئة من خلال نشر مفهوم وثقافة الجودة وتوفير بنية تحتية منشأة طبقا لمعايير التصميم الآمن، وتوافر قوي بشرية ذات كفاءة تؤهلها لتقديم خدمات رعاية صحية تتميز بالجودة في إطار من الحوكمة الإكلينيكية وباستخدام التكنولوجيا الطبية المتقدمة سواء في التشخيص أو العلاج، بالإضافة إلى توفير نظم مصممة بطريقة تسمح بالتكامل والتنسيق التام بين الوظائف والجهات المختلفة ذات العلاقة بتقديم الخدمة الصحية.
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