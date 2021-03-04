البدري يستقر على ضم أوباما لمعسكر المنتخب القادم





إستقر الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري على ضم يوسف إبراهيم أوباما لاعب نادي الزمالك لمعسكر المنتخب خلال الفترة القادمة إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2022.





وجاء إبتعاد عبدالله السعيد عن المشاركة مع فريقه بيراميدز بسبب الإصابة ليزيد من فرص إنضمام أوباما لمعسكر المنتخب القادم خاصةً بعد التألق اللافت الذي قدمه مع فريقه وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.





وإستقر البدري أيضاً على ضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي وبات التفكير حاليًا في اللاعب الثالث الذي سيكون في مركز صناعة اللعب.