Advertisements

نصائح للعناية ببشرتك بعد الليزر.. اتبعيها

الخميس 04/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك عزيزتي مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للعناية ببشرتك بعد الليزر، للحفاظ على البشرة ومنعا لتهيجها واحمرارها، نظرا لأن العلاجات بالليزر تولد حرارة في الجلد بشكل فعال:
 
- تجنب الحمامات الساخنة أو الإستحمام التي قد تزيد من درجة حرارة جسمك وتؤدي إلى تهيّج الجلد، الاستحمام البارد يهدئ المنطقة ويساعد على تهدئة بشرتك بعد العلاج.

- ابتعدي عن التعرُّق من خلال التمارين الرياضية أو حمامات البخار أو المنتجعات الصحية.

- يمكن أن يؤدي التعرّض لأشعة الشمس إلى زيادة حرارة المنطقة، وهو أمر يجب تجنّبه للحصول على أفضل النتائج.

- قومي بتغطية منطقة العلاج أثناء قضاء الوقت في الهواء الطلق، وبالطبع لا تنسي الواقي من الشمس.

- حافظي على برودة بشرتك وترطيبها عن طريق وضع كريم ما بعد الليزر الموصى به حتى ثلاث مرات في اليوم لعدة أيام بعد العلاج، لتقليل الاحمرار.

- تجنّبي ملامسة بشرتك دون غسل يديك أولاً، حيث لا يمكنك المخاطرة بإدخال البكتيريا غير المرغوب فيها في المسام المفتوحة.

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 38 دقيقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات