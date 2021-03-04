نصائح للعناية ببشرتك بعد الليزر.. اتبعيها

نقدم لك عزيزتي مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للعناية ببشرتك بعد الليزر، للحفاظ على البشرة ومنعا لتهيجها واحمرارها، نظرا لأن العلاجات بالليزر تولد حرارة في الجلد بشكل فعال:

- تجنب الحمامات الساخنة أو الإستحمام التي قد تزيد من درجة حرارة جسمك وتؤدي إلى تهيّج الجلد، الاستحمام البارد يهدئ المنطقة ويساعد على تهدئة بشرتك بعد العلاج.





- ابتعدي عن التعرُّق من خلال التمارين الرياضية أو حمامات البخار أو المنتجعات الصحية.





- يمكن أن يؤدي التعرّض لأشعة الشمس إلى زيادة حرارة المنطقة، وهو أمر يجب تجنّبه للحصول على أفضل النتائج.





- قومي بتغطية منطقة العلاج أثناء قضاء الوقت في الهواء الطلق، وبالطبع لا تنسي الواقي من الشمس.





- حافظي على برودة بشرتك وترطيبها عن طريق وضع كريم ما بعد الليزر الموصى به حتى ثلاث مرات في اليوم لعدة أيام بعد العلاج، لتقليل الاحمرار.





- تجنّبي ملامسة بشرتك دون غسل يديك أولاً، حيث لا يمكنك المخاطرة بإدخال البكتيريا غير المرغوب فيها في المسام المفتوحة.