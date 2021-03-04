برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون





قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وغريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد سيضطرون لدفع ملايين من الدولارات كضرائب متأخره.





ويعتبر هذا القرار إنتصار كبير للإتحاد الأوروبي في المعركة التي أسماها النقاد والمحللين قضية التهرب الضريبي حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في الحكم الصادر عام 2016 أن برشلونة والريال يتمتعون بنسبة 25% لأكثر من 20 عامًا.





هذا الأمر منحهم ميزة تعتبر غير عادلة تتجاوز 30% مقارنة بالكثير من الأندية الأخرى المحترفة قبل أن يتم أمرهم بدفع ما يصل إلى ستة مليون دولار لكل منهما في صورة ضرائب متأخرة.