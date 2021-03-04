Advertisements

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

الخميس 04/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وغريمه التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد سيضطرون لدفع ملايين من الدولارات كضرائب متأخره.

ويعتبر هذا القرار إنتصار كبير للإتحاد الأوروبي في المعركة التي أسماها النقاد والمحللين قضية التهرب الضريبي حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في الحكم الصادر عام 2016 أن برشلونة والريال يتمتعون بنسبة 25% لأكثر من 20 عامًا.

هذا الأمر منحهم ميزة تعتبر غير عادلة تتجاوز 30% مقارنة بالكثير من الأندية الأخرى المحترفة قبل أن يتم أمرهم بدفع ما يصل إلى ستة مليون دولار لكل منهما في صورة ضرائب متأخرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 37 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كلاسيكو الكأس.. صدام أبناء الوطن الواحد

إلغاء حكم ضد برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد يعفو عن نجمه للمشاركة في الكلاسيكو

مطالبة برشلونة وريال مدريد بدفع ضرائب متأخرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات