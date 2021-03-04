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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: زوما، ألونسو، سيلفا، ازبيلكويتا.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: جيرو، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.

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