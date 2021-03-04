Advertisements
تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي
الخميس 04/مارس/2021 - 03:35 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: زوما، ألونسو، سيلفا، ازبيلكويتا.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: جيرو، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.
Advertisements