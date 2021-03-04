تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: زوما، ألونسو، سيلفا، ازبيلكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.

خط الهجوم: جيرو، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.



