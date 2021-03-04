ننشر السيرة الذاتية للواء الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

توفي، اليوم الخميس، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وحصل "عامر" على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ونال درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وله العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، كما حصل علي درجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





وعُين عضوًا بمجلس الشوري ديسمبر 2012 حتي يونيو 2013، وشغل منصب نائب لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995).





وشغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني، ومديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997، وعين محافظ مطروح في الفترة من 9 يوليو 1997 حتي 21 نوفمبر 1999، كما عُين محافظ أسوان في الفترة 31 أكتوبر 1999 حتى 17 يوليو 2001.



