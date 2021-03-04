Advertisements

ما حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء توضح

الخميس 04/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال مفاداه "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟، على النحو التالي:

أكدت دار لإفتاء المصرية، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وقالت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه إذا أخذَها الزوج فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأعلنت الإفتاء أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 37 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات