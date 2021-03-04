Advertisements

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي، بعد غدًا السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، على التشكيل الذي سيخوض هذه المواجهة، والتي ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجايي.

أخبار تهمك

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 41 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات