موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي، بعد غدًا السبت، في دوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، على التشكيل الذي سيخوض هذه المواجهة، والتي ستكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف.





خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجايي.



