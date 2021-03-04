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فلسطين تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

الخميس 04/مارس/2021 - 03:40 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أفادت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم.

 

وتواجه فلسطين تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ارتفاعًا متزايدًا بالوفيات والإصابات.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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